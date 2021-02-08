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Філатов: українські міста мають переймати досвід один одного 

Автор: РБК-Україна

Українські міста мають ділитися досвідом ефективного управління територіальних громад й бути відкритими одне до одного.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов під час робочого візиту делегацій з Миколаєва та Житомира, передає прес-служба.

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"Потрібно ділитися власними найкращими практиками та досвідом, від яких залежать комфорт і безпека людей. Професійність у цій роботі важлива для всіх територіальних громад - від заходу до сходу країни", - заявив Філатов.

Як повідомляє прес-служба, делегатів з інших міст цікавила насамперед робота ситуаційного центру, який не лише дозволяє бачити картину міста як на долоні, а й допомагає правоохоронцям у розкритті злочинів по гарячих слідах.

"Узяв на замітку деякі практичні напрацювання - як можна покращити нашу міську систему відеоспостереження", - повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Представникам інших міст також презентували нову дніпровську систему "Безпечна школа".

Крім цього, корисним дніпровським досвідом також називають планетарій Planetarium Noosphere, котрий після реконструкції вважають найсучаснішим в Україні.

У соціальній галузі звертають увагу, зокрема, на Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Мамине щастя". Це - один із небагатьох муніципальних закладів у країні, де жінкам із дітьми, що стали жертвами домашнього насильства, а також майбутнім матерям допомагають пережити складні ситуації, владнати юридичні питання та отримати соціальну адаптацію. Вже цієї весни центр має відкрити друге відділення.

Також гостей цікавили оновлені парк Зелений Гай, сучасний сквер "Прибережний" та пішохідні вулиці Яворницького та Короленка, котрі після масштабної реконструкції стали прикладом світового урбаністичного тренду.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин переконаний: побачене у Дніпрі спростить визначення пріоритетів для його міста.

"Коли з депутатами розглядаємо пріоритети для міста, то чимало часу йде на пояснення. Набагато легше приїхати до того міста, котре може продемонструвати свої здобутки, і показати те, чого немає в інших територіальних громадах. Це найкращий аргумент для будь-якої ради", - додав очільник Житомира.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що мер Дніпра Борис Філатов поспілкувався з депутатом Європейського парламенту, першою заступницею голови делегації ЄП в комітеті Парламентської асоціації Україна-ЄС, Віолою фон Крамон-Таубадель. Сторони обговорили результати місцевих виборів-2020 та епідемічну ситуацію у регіоні.

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