Філатов: у Дніпрі продовжують розвивати пілотний проект соціального житла для маріупольців

За його словами, проект розвиватимуть далі - уже заплановано ремонт ще двох гуртожитків у місті, а далі масштабуватимуть будівництво на інші територіальні громади.

"Хочу сказати слова подяки французькому уряду та французькому народу за цю підтримку наших маріупольських друзів. Дніпро стояв біля витоків цієї програми. Усе, що буде потрібно від мерії Дніпра, від міської влади, - ми допомагатимемо. Щотижня ми спілкуємося з міським головою Маріуполя. І Вадим (мер Маріуполя Вадим Бойченко, - ред.) підтвердить, що будь-які питання, з якими мерія Маріуполя зверталася до мерії Дніпра, вирішувалися в найкоротші терміни", - заявив міський голова Дніпра.

Як відомо, уряд Франції спрямує 7,1 млн євро для забезпечення тимчасовим соціальним житлом більше ніж тисячу переселенців з Маріуполя у загалом дев’яти гуртожитках по всій країні.

"Наша співпраця, наша робота продовжується. Ми отримали можливість сьогодні дати більше маріупольцям. Під час війни створили те житло, яке зараз дуже доречне, і головне, що воно вчасне. І наприкінці цього року 330 сімей отримають довгоочікувані оселі", - сказав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Зі свого боку посол Франції Етьєн де Понсен наголосив: втілена у Дніпрі ініціатива має бути прикладом для подальшої роботи зі створення соціального житла для переселенців - насамперед тих, кого росія позбавила домівок у Маріупол.

"Я вражений тою підтримкою, яку надають усі залучені партнери, — Міжнародна організація з міграції, мерія Маріуполя, мерія Дніпра, Фонд Ріната Ахметова. Це чудовий взірець, який треба розповсюджувати всюди, де у цьому є необхідність", - додала вона.