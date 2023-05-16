Филатов: в Днепре продолжают развивать пилотный проект социального жилья для мариупольцев

По его словам, проект будут развивать дальше – уже запланирован ремонт еще двух общежитий в городе, а дальше будут масштабировать строительство на другие территориальные общины.

"Хочу сказать слова благодарности французскому правительству и французскому народу за эту поддержку наших мариупольских друзей. Днепр стоял у истоков этой программы. Все, что потребуется от мэрии Днепра, от городских властей, - мы будем помогать. Еженедельно мы общаемся с мэром Мариуполя. И Вадим (мэр Мариуполя Вадим Бойченко, - ред.) подтвердит, что любые вопросы, с которыми мэрия Мариуполя обращалась в мэрию Днепра, решались в кратчайшие сроки", - заявил мэр Днепра.

Как известно, правительство Франции направит 7,1 млн евро для обеспечения временным социальным жильем более тысячи переселенцев из Мариуполя в общей сложности девяти общежитиях по всей стране.

"Наше сотрудничество, наша работа продолжается. Мы получили возможность сегодня дать больше мариупольцам. Во время войны создали то жилье, которое сейчас очень уместно, и главное, что оно своевременно. И в конце этого года 330 семей получат долгожданные дома", - сказал городской голова. Мариуполь Вадим Бойченко.

Со своей стороны посол Франции Этьен де Понсен подчеркнул: воплощенная в Днепре инициатива должна служить примером для дальнейшей работы по созданию социального жилья для переселенцев - прежде всего тех, кого Россия лишила домов в Мариуполе.

"Я поражен той поддержкой, которую оказывают все привлеченные партнеры, - Международная организация по миграции, мэрия Мариуполя, мэрия Днепра, Фонд Рината Ахметова. Это отличный образец, который нужно распространять повсюду, где в этом есть необходимость", - добавила она.