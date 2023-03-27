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Філатов: спільна позиція демократичного світу - потужна зброя проти зла

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мер Дніпра Борис Філатов, який на запрошення німецької сторони відвідав місто Кельн з офіційним візитом, підбив підсумки робочої поїздки. Він зауважив, що під час особистих зустрічей з тамтешніми посадовцями основну увагу було приділено питанням інвестицій, повоєнного відновлення і фінансування спільних проектів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера Дніпра Бориса Філатова.

"Німецькі фахівці взяли з мене слово - після української перемоги привезти до них всіх наших славетних рятувальників, енергетиків, комунальників, поліцейських, фахівців критичної інфраструктури та життєзабезпечення. Бо подолання наслідків руйнувань і реалії блекаутів неможливо повністю прорахувати жодними (навіть надсучасними) протоколами німецьких чи будь-яких інших європейських служб", - заявив Філатов.

Як відомо, раніше Кельн як місто-побратим передав Дніпру чималий обсяг допомоги. Йдеться про близько 300 генераторів, гуманітарні та медичні вантажі, автобуси, машини "швидкої" та амуніцію для рятувальників.

Мер Кельна Генрієтта Рекер наголосила, що війна Росії проти людства, свободи та самовизначення не вдасться. Кельн підтримає Дніпро - зараз і в довгостроковій перспективі під час відновлення.

Водночас, говорячи про важливість офіційних зустрічей наживо, мер Філатов підкреслив, що саме це дозволяє створювати персональні контакти на рівні міст - заради блага всієї країни.

"Ефективну дипломатію будує особиста участь. На всіх рівнях. І за різних обставин. (…) Для Німеччини підтримка України — це внесок у мирне майбутнє. Так само, як і відмова від отруйних пропагандистських патернів росії", - підсумував Філатов.

Він також додав, що єднання зусиль влади на всіх рівнях дає результат, який вражає, а в розвитку міжмуніципального партнерства з містами інших країн важливими є не лише робота керівництва держави та дипломатії, а й незламність військових і всього українського народу.

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Борис ФілатовДніпроКельн