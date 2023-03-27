Филатов: общая позиция демократического мира - мощное оружие против зла

"Немецкие специалисты взяли с меня слово - после украинской победы привезти к ним всех наших славных спасателей, энергетиков, коммунальщиков, полицейских, специалистов критической инфраструктуры и жизнеобеспечения. Потому что преодоление последствий разрушений и реалии блекаутов невозможно полностью просчитать никакими (даже сверхсовременными) немецкими протоколами или каких-либо других европейских служб", - заявил Филатов.

Как известно, ранее Кельн, как город-побратим, передал Днепру немалый объем помощи. Речь идет об около 300 генераторах, гуманитарных и медицинских грузах, автобусах, машинах "скорой" и амуниции для спасателей.

Мэр Кельна Генриетта Рекер подчеркнула, что война России против человечества, свободы и самоопределения не удастся. Кельн поддержит Днепр – сейчас и в долгосрочной перспективе во время восстановления.

В то же время, говоря о важности официальных встреч вживую, мэр Филатов подчеркнул, что именно это позволяет создавать персональные контакты на уровне городов - ради блага всей страны.

"Эффективную дипломатию строит личное участие. На всех уровнях. И при разных обстоятельствах. (…) Для Германии поддержка Украины - вклад в мирное будущее. Так же, как и отказ от ядовитых пропагандистских паттернов России", - подытожил Филатов.

Он также добавил, что единение усилий власти на всех уровнях дает впечатляющий результат, а в развитии межмуниципального партнерства с городами других стран важны не только работа руководства государства и дипломатии, но и несокрушимость военных и всего украинского народа.