Филатов рассказал о главных решениях 8-й сессии горсовета Днепра

23 июня в Днепре состоялась восьмая сессия горсовета. Депутаты голосовали блоками, поскольку накануне все вопросы были одобрены на согласительном совете и во время депутатских комиссий.

По его словам, важнейшим решением сессии является одна из экологических инициатив.

"Несмотря на то, что город все еще не имеет права экологического контроля, сейчас мэрия ищет другие рычаги влияния", - прокомментировал городской голова.

Почти 600 предприятий и организаций Днепра, чья деятельность так или иначе загрязняет окружающую среду, до конца года должны установить специальные станции мониторинга. Их также присоединят к городским электросетям и системе видеонаблюдения. Так будут контролироваться вредные выбросы в воздух и сбросы в воду.

Уполномоченными мониторинга сессией горсовета определили КП "Экополис" и "Днепрводоканал".

"Если же предприятия вовремя не установят станции, "Днепроводоканал" будет иметь право отключать их от сетей водоотведения. Практика, возможно, своеобразная, но, я считаю, действенная. Это решение покажет уровень экологического сознания предприятий. Наша логика очень проста - для всех предприятий в Днепре должны быть единые условия", - подчеркнул Филатов.

Кроме этого, сессионным решением передали с баланса города на баланс области проектно-сметную документацию для строительства объездной дороги, объединяющей Кайдацкий мост и Криворожское шоссе.

"Это - очень большой проект, который долгое время был в законсервированном состоянии. Это - первый наш шаг к возведению полномасштабного обходного пути для большегрузного транспорта - чтобы грузовики не разбивали дороги города", - пояснил мэр Днепра и добавил, что в дальнейшем этим вопросом будет заниматься областная власть - в рамках программы президента "Большая стройка".

Еще одно важное решение июньской сессии касается 54 многоэтажек, в которых внутридомовые котельные исчерпали срок эксплуатации. Их переведут на индивидуальное отопление.

Также депутаты обратились к президенту и ряду государственных профильных ведомств по установлению льготной площади на квартиры.

"Это будет справедливо и позволит избежать социального напряжения. Но для этого нужно внести изменения в Налоговый кодекс Украины", - сказал мэр Днепра.

В то же время в перечень приватизации добавили еще 5 нежилых объектов недвижимости коммунальной собственности. Традиционно их выставят на электронный аукцион ProZorro.Sale.