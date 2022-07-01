Филатов: Шмыгаль не рассматривает разрешение городам делать предоплату на закупки для ВСУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль в течение нескольких месяцев не реагирует на просьбы местного самоуправления и Ассоциации городов Украины дать разрешение муниципальным бюджетам осуществлять предоплату для приобретения техники и оборудования для ВСУ и теробороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова в эфире " Днепр TV ".

"Прошло пять заседаний Кабмина, но Денис Анатольевич (Шмыгаль, - ред.) не ставит этот вопрос на повестку дня. У меня нет ответа - почему. Мэры городов исчерпали все возможности повлиять на эту ситуацию непублично", - заявил Филатов.

По его словам, из-за военного положения местным бюджетам запрещено тратить деньги на капитальные ремонты и строительства. Поэтому эти деньги могли бы тратиться на нужды украинской армии, но из-за позиции премьер-министра это невозможно, добавляет мэр Днепра.

Он также подчеркнул, что мэры украинских городов готовы аккумулировать средства и приобрести для украинских военных сотни таких необходимых грузовиков. Но пока не решена ситуация с премьер-министром, делать это приходится, ища частные деньги.