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Філатов: Шмигаль не розглядає дозвіл містам давати передплату на закупівлі для ЗСУ

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П'ятниця 01 липня 2022 18:41
Філатов: Шмигаль не розглядає дозвіл містам давати передплату на закупівлі для ЗСУ Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль протягом декількох місяців не реагує на прохання місцевого самоврядування та Асоціації міст України дати дозвіл муніципальним бюджетам здійснювати передплату для придбання техніки та обладнання для ЗСУ і тероборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова в ефірі "Дніпро TV".

"Минуло п’ять засідань Кабміну, але Денис Анатолійович (Шмигаль, - ред.) не ставить це питання на порядок денний. У мене немає відповіді - чому. Мери міст вичерпали всі можливості вплинути на цю ситуацію непублічно", - заявив Філатов.

За його словами, через воєнний стан місцевим бюджетам заборонено витрачати гроші на капітальні ремонти та будівництва. Тож ці гроші могли б витрачатися на потреби української армії, але через позицію прем’єр-міністра це неможливо, додає мер Дніпра.

Він також наголосив, що мери українських міст готові акумулювати кошти та придбати для українських військових сотні таких необхідних вантажівок. Але поки не вирішена ситуація з прем’єр-міністром, робити це доводиться, шукаючи приватні гроші.

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Борис Філатов
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