Филатов: шаг за шагом Днепр будет становиться удобнее и комфортнее

В Днепре завершился ремонт улицы Яворницкого. Обновление позволило избавиться от многих проблем, которые были - от хаотичной парковки к упорядочению работы местных магазинов.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы Днепра.

Как отмечает пресс-служба, в рамках капитального ремонта Яворницкого состоялась и смена концепта улицы. Сейчас преимущество отдано пешеходам.

Во время реконструкции использовались современные и качественные материалы. В частности, учли проблему изношенных подземных коммуникаций - их заменили на новые.

Для замены покрытия улицы использовали гранитные и бетонные плиты, колотую брусчатку и каменную крошку. Здесь также установили скамьи, лежаки, детские горки и качели.

Также на Яворницкого высадили дубы, которые выращивали в специальных питомниках именно для городской среды, а также более 6 тыс. кустов.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что Днепр и в дальнейшем шаг за шагом будет становиться удобнее и комфортнее, ведь в большом промышленном мегаполисе такие островки для отдыха чрезвычайно важны.

"Мы и в дальнейшем будем создавать больше возможностей пешеходам свободно пользоваться центром нашего прекрасного города. Эта улица стала комфортной для людей", - сказал Борис Филатов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Днепре завершают капитальный ремонт Левобережного управления социальной защиты.