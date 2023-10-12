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Філатов розповів про перебіг масштабного оновлення найдовшого будинку у Дніпрі

Четвер 12 жовтня 2023 20:20
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Філатов розповів про перебіг масштабного оновлення найдовшого будинку у Дніпрі Фото: Борис Філатов перевірив перебіг масштабного оновлення найдовшого будинку у Дніпрі (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мер Дніпра Борис Філатов перевірив перебіг масштабного оновлення найдовшого будинку у Дніпрі. Ремонти дворів, комунікацій та під’їздів там роблять уперше за майже 50 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Як зазначається, на проспекті Героїв біля найдовшого в місті будинку, відомого як "Китайська стіна". оновлюють не лише дорогу і тротуари, а й замінюють вуличне освітлення, теплові мережі та зливову каналізацію.

Профільні служби провели обстеження та взялися за роботу. За майже пів століття з моменту зведення багатоповерхівки це перше настільки масштабне оновлення.

"Я задоволений темпами - як працюють наші комунальні служби, підрядники. Обсяги виконаних робіт вражають. Ми йдемо за графіком. Закінчимо, як і планували, до початку морозів. Далі почнемо робити ліфти в цьому будинку", - наголосив мер Дніпра.

У дворах встановили нові ліхтарі, змонтували повітряну лінію та енергоощадні світлодіодні світильники. Також оновили труби холодного водопостачання та реконструювали близько 1,1 км трубопроводу опалення - із заміною вводів у підʼїзди.

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