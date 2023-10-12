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Филатов рассказал о ходе масштабного обновления самого длинного дома в Днепре

Четверг 12 октября 2023 20:20
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Филатов рассказал о ходе масштабного обновления самого длинного дома в Днепре Фото: Борис Филатов проверил ход масштабного обновления самого длинного дома в Днепре (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Днепра Борис Филатов проверил ход масштабного обновления самого длинного дома в Днепре. Ремонты дворов, коммуникаций и подъездов там делают впервые почти за 50 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Как отмечается, на проспекте Героев у самого длинного в городе дома, известного как "Китайская стена". обновляют не только дорогу и тротуары, но и заменяют уличное освещение, тепловые сети и ливневую канализацию.

Профильные службы провели обследование и принялись за работу. За почти полвека с момента возведения многоэтажки это первое столь масштабное обновление.

"Я доволен темпами - как работают наши коммунальные службы, подрядчики. Объемы выполненных работ впечатляют. Мы идем по графику. Закончим, как и планировали, к началу морозов. Далее начнем делать лифты в этом доме", - подчеркнул мэр Днепра.

Во дворах установили новые фонари, смонтировали воздушную линию и энергосберегающие светодиодные светильники. Также обновили трубы холодного водоснабжения и реконструировали около 1,1 км трубопровода отопления - с заменой вводов в подъезды.

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