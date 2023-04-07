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Філатов розповів, яких домовленостей щодо Дніпра вдалося досягти в Кельні

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Міжмуніципальне партнерство здатне ефективно зміцнити міжнародну підтримку України. Для цього потрібна не лише дипломатія на рівні держави, а й особисті контакти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова в ефірі "Дніпро TV", коментуючи результати візиту в Кельн.

За його словами, проведені там зустрічі він назвав значущими та наголосив, що Дніпру були важливі саме стратегічні економічні перспективи, адже до цього Кельн надав місту суттєву гуманітарну та технічну допомогу. Нині ж саме час розпочати підготовку до розбудови у мирні часи.

"Ми представили німецьким партнерам понад чотири десятки різних проєктів, які б допомогли зміцнити Дніпро зараз і вже у повоєнному відновленні. Йдеться про гуманітарні, соціальні, господарчі та інфраструктурні ініціативи. Зокрема, це проєктні кейси для транспорту, системної модернізації лікарень, насосно-фільтрувальних станцій, будівництва соціального житла, розвиток спортивної інфраструктури і ще багато іншого", - заявив Філатов.

Він також зауважив, що німецька сторона також дуже зацікавлена у вивченні досвіду комунальників Дніпра по відновленню систем після блекауту. Тож нині є домовленість, що після закінчення війни росії проти України вони вирушать до Кельна, аби допомогти тамтешнім фахівцям сформувати протоколи дій у кризових ситуаціях на реальних прикладах.

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