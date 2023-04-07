RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Филатов рассказал, каких договоренностей по Днепру удалось достичь в Кельне

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Межмуниципальное партнерство способно эффективно укрепить международную поддержку Украины. Для этого необходима не только дипломатия на уровне государства, но и личные контакты.

Об этом сообщает мэр Днепра Борис Филатов в эфире "Днепр TV", комментируя результаты визита в Кельн.

По его словам, проведенные там встречи он назвал значимыми и подчеркнул, что Днепру были важны именно стратегические экономические перспективы, ведь Кельн до этого оказал городу существенную гуманитарную и техническую помощь. Сейчас самое время начать подготовку к развитию в мирные времена.

"Мы представили немецким партнерам более четырех десятков различных проектов, которые помогли бы укрепить Днепр сейчас и уже в послевоенном восстановлении. Речь идет о гуманитарных, социальных, хозяйственных и инфраструктурных инициативах. В частности, это проектные кейсы для транспорта, системной модернизации больниц, насосно-фильтровальных станций" , строительство социального жилья, развитие спортивной инфраструктуры и еще многое другое", - заявил Филатов.

Он также отметил, что немецкая сторона очень заинтересована в изучении опыта коммунальщиков Днепра по восстановлению систем после блэкаута. Поэтому есть договоренность, что после окончания войны россии против Украины они отправятся в Кельн, чтобы помочь тамошним специалистам сформировать протоколы действий в кризисных ситуациях на реальных примерах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнепрБорис ФилатовКельн