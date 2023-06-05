Філатов розповів, як Дніпро попри війну поновив ремонти трамвайних переїздів

"Далі робитимемо це по всьому місту. Ця робота з переобладнання переїздів — це такий маленький дзвіночок, що ми повертаємося до облаштування міста на благо всіх містян. І працюємо далі вже, скажімо так, у звичайному режимі, аби все у місті було доведено до ладу", - заявив Філатов.

Наразі комунальники завершують ремонт переїзду на перетині вулиць Романа Шухевича і Щепкіна. Ним курсують не лише трамваї № 5 і № 14, а й інший електротранспорт, що виходить з депо.

Ремонтники використовують спеціальні кріплення для розташування нових шпал і бетонних плит. Це пришвидшує роботи та збільшує витривалість відремонтованих ділянок.

Як і на інших локаціях, аби уникнути незручностей для містян, бригади обирають для роботи проміжки найменшої інтенсивності руху або ж взагалі працюють вночі.

Загалом у найближчі пів року до ладу планують привести ще 10 трамвайних переїздів у різних районах міста.