UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Філатов розповів, як Дніпро попри війну поновив ремонти трамвайних переїздів

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

У Дніпрі продовжують ремонтувати трамвайні переїзди. Такі реконструкції розпочали ще позаминулого року. З початком повномасштабного вторгнення РФ, будівництво довелося призупинити, але зараз місто повертається до цих робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

"Далі робитимемо це по всьому місту. Ця робота з переобладнання переїздів — це такий маленький дзвіночок, що ми повертаємося до облаштування міста на благо всіх містян. І працюємо далі вже, скажімо так, у звичайному режимі, аби все у місті було доведено до ладу", - заявив Філатов.

Наразі комунальники завершують ремонт переїзду на перетині вулиць Романа Шухевича і Щепкіна. Ним курсують не лише трамваї № 5 і № 14, а й інший електротранспорт, що виходить з депо.

Ремонтники використовують спеціальні кріплення для розташування нових шпал і бетонних плит. Це пришвидшує роботи та збільшує витривалість відремонтованих ділянок.

Як і на інших локаціях, аби уникнути незручностей для містян, бригади обирають для роботи проміжки найменшої інтенсивності руху або ж взагалі працюють вночі.

Загалом у найближчі пів року до ладу планують привести ще 10 трамвайних переїздів у різних районах міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДніпроБорис Філатов