Филатов рассказал, как Днепр, несмотря на войну, возобновил ремонты трамвайных переездов

"Дальше будем делать это по всему городу. Эта работа по переоборудованию переездов - маленький колокольчик, что мы возвращаемся к обустройству города во благо всех горожан. И работаем дальше уже, скажем так, в обычном режиме, чтобы все в городе было приведено в порядок", - заявил Филатов.

Коммунальщики завершают ремонт переезда на пересечении улиц Романа Шухевича и Щепкина. Им курсируют не только трамваи №5 и №14, но и другой электротранспорт, выходящий из депо.

Ремонтники используют специальные крепления для расположения новых шпал и бетонных плит. Это ускоряет работу и увеличивает выносливость отремонтированных участков.

Как и на других локациях, чтобы избежать неудобств для горожан, бригады выбирают для работы промежутки малейшей интенсивности движения или вообще работают ночью.

Всего в ближайшие полгода в строй планируют привести еще 10 трамвайных переездов в разных районах города.