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Філатов розповів, як Дніпро оговтується після блекауту

Новость на русском →
Четвер 24 листопада 2022 17:06
Філатов розповів, як Дніпро оговтується після блекауту Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

У Дніпрі світло нині є у більше ніж половини містян. Відновлюється подання води і тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

"Відучора всі комунальні служби в повному складі безперервно працюють спільно з енергетиками. І продовжать це робити - до повного відновлення міських систем", - наголосив він.

Мер також нагадав, що у місті діють аварійні і планові відключення електрики.

При цьому лікарні зберігають стабільне живлення (та можливість перепідключитися на генератори).

Нині місто вже запустило всі насосні станції. Мешканці лівого берегу вже з водою. На правому її подання очікують у найближчі години. Філатов підкреслив, що міськводоканал подає воду за регламентом, аби уникнути гідроударів в мережі.

Також працюють всі котельні правобережжя. На лівому березі опалення вже отримують ті, хто заживлений від Придніпровської ТЕС.

Водночас Філатов оприлюднив адреси пунктів незламності, де тепло, є вода і електрика - на випадок чергових терористичних ударів росії:

- Лівобережна адміністрація (вул.20-річчя Перемоги, 51);

- Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району (просп Мануйлівський, 31);

- Адміністрація Соборного району (площа Шевченка, 7);

- Адміністрація Новокодацького району (просп. Сергія Нігояна, 77);

- Центральна адміністрація (просп. Лесі Українки, 65);

- Адміністрація Шевченківського району (вул. Михайла Грушевського, 70);

- Центр соціальної підтримки дітей на сімей "Барвінок" (вул. Янтарна, 45);

- Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Обійми" (вул. Тверська, 41);

- Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Довіра" (вул. Тополина, 33);

- Центр соціальних служб по Новокодацькому району (вул. Новоорловська, 2/92);

- Відділ територіального центру в Чечелівському районі (вул. Романа Шухевича, 28/32);

- Відділ територіального центру в Самарському районі (вул. Іларіонівська, 2);

- Міський центр соціальної допомоги (вул. Лоцманська).

Нагадаємо, ввечері у Запоріжжі прогриміли вибухи. Як повідомив секретар Запорізької міськради, попередньо, у місті прильотів не зафіксовано.

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Днипро Борис Філатов
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