Филатов рассказал, как Днепр приходит в себя после блэкаута
В Днепре свет ныне есть более половины горожан. Восстанавливается подача воды и тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.
"Со вчерашнего дня все коммунальные службы в полном составе непрерывно работают совместно с энергетиками. И продолжат это делать - до полного восстановления городских систем", - подчеркнул он.
Мэр также напомнил, что в городе действуют аварийные и плановые отключения электричества.
При этом больницы сохраняют стабильное питание (и возможность переподключиться на генераторы).
В настоящее время город уже запустил все насосные станции. Жители левого берега уже с водой. Правое ее представление ожидают в ближайшие часы. Филатов подчеркнул, что горводоканал подает воду по регламенту во избежание гидроударов в сети.
Также работают все котельные правобережья. На левом берегу отопления уже получают те, кто заживлен от Приднепровской ТЭС.
В то же время Филатов обнародовал адреса пунктов несокрушимости, где тепло, есть вода и электричество - на случай очередных террористических ударов россии:
- левобережная администрация (ул.20-летия Победы, 51);
- Администрация Амур-Нижнеднепровского района (просп. Мануйловский, 31);
- Администрация Соборного района (площадь Шевченко, 7);
- Администрация Новокодацкого района (просп. Сергея Нигояна, 77);
- Центральная администрация (просп. Леси Украинки, 65);
- Администрация Шевченковского района (ул. Михаила Грушевского, 70);
- Центр социальной поддержки детей и семей "Барвинок" (ул. Янтарная, 45);
- Центр социальной поддержки детей и семей "Объятия" (ул. Тверская, 41);
- Центр социальной поддержки детей и семей "Доверие" (ул. Тополина, 33);
- Центр социальных служб по Новокодакскому району (ул. Новоорловская, 2/92);
- отдел территориального центра в Чечелевском районе (ул. Романа Шухевича, 28/32);
- отдел территориального центра в Самарском районе (ул. Илларионовская, 2);
- городской центр социальной помощи (ул. Лоцманская).
Напомним, вечером в Запорожье прогремели взрывы. Как сообщил секретарь Запорожского горсовета, предварительно, в городе прилетов не зафиксировано.
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