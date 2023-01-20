Філатов розповів про допомогу постраждалим внаслідок ракетного удару по будинку в Дніпрі

За його словами, мерія також консолідує зусилля з усіма, хто хоче надати цим людям грошову підтримку.

"Є обіцянка військової адміністрації додати ще по мільйону гривень. Далі у робочому порядку потрібно буде розробляти цей механізм. Бо це буде окрема субвенція може від обласного, а може і державного бюджету. Також до нас приєднується відповідальний бізнес та підприємці. І є пропозиції від наших міст-побратимів - Осаки, Кельна, Жиліни", - зазначив мер Дніпра.

Водночас нині у 118-му будинку на житломасиві Перемога вже розпочато інструментальне обстеження. Саме за його результатами стане відома остаточна кількість квартир, що не підлягають відновленню.

Коментуючи ці роботи, Філатов зауважив, що дав доручення намагатися максимально зберегти житло людей, однак стан будівлі такий, що до деяких квартир неможливо дістатися - адже у під’їздах зруйновано прольоти.

"За два тижні матимемо точну інформацію, скільки квартир доведеться демонтувати, і які виплати і кому ми направлятимемо", - сказав він.