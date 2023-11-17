Філатов розповів про домовленості з мером Мілана

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпровської міськради.

"Це місто величезних амбіцій, яке хоче бути взірцем співробітництва між місцевим самоврядуванням Італії та України. Мілан хоче дати політичний сигнал усім італійським муніципалітетам щодо допомоги українським містам. Йдеться не лише про Дніпро. Це буде новий імпульс міжмуніципального партнерства для різних громад обох країн. Щоб підтримка дійшла до якомога більшої кількості людей", - прокоментував Філатов.

Він також повідомив, що нині вже прораховуються варіанти отримання Дніпром низки комунальної техніки з Мілана.

Водночас, говорячи про проблему реєстрації в Україні гуманітарної допомоги від іноземних громад, мер Дніпра зауважив, що нині (через довоєнні екологічні стандарти) міста втрачають чималі ресурси, які прагнуть надавати міжнародні партнери.

"Шановним депутатам та членам уряду варто було б вирішити це питання. Бо через ці прискіпування ми втрачаємо ресурси та виглядаємо щонайменше дивно. Країна у стані війни відмовляється від безкоштовної допомоги, бо викиди не відповідають стандартам ЄВРО-5", - додав він.

Зазначається, що найближчими днями мер Дніпра проведе у Мілані ще низку зустрічей з представниками тамтешнього муніципалітету - зокрема, у транспортній галузі.

Також Філатов уже анонсував роботу над іншим кейсом міжмуніципального співробітництва зі ще одним надпотужним містом країни Євросоюзу.