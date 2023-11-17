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Филатов рассказал о договоренностях с мэром Милана

Пятница 17 ноября 2023 16:26
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Филатов рассказал о договоренностях с мэром Милана Фото: мэр Днепра Борис Филатов с мэром Милана Джузеппе Саллой (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Днепра Борис Филатов встретился с мэром Милана Джузеппе Салой. Стороны обсудили перспективы взаимодействия и дальнейшего партнерства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровского горсовета.

"Этот город огромных амбиций, который хочет быть образцом сотрудничества между местным самоуправлением Италии и Украины. Милан хочет дать политический сигнал всем итальянским муниципалитетам о помощи украинским городам. Речь идет не только о Днепре. Это будет новый импульс межмуниципального партнерства для разных общин обеих стран. Чтобы поддержка дошла до как можно большего количества людей", - прокомментировал Филатов.

Он также сообщил, что сейчас уже просчитываются варианты получения Днепром ряда коммунальной техники из Милана.

В то же время, говоря о проблеме регистрации в Украине гуманитарной помощи от иностранных общин, мэр Днепра отметил, что в настоящее время (из-за довоенных экологических стандартов) города теряют немалые ресурсы, которые стремятся предоставлять международные партнеры.

"Уважаемым депутатам и членам правительства следовало бы решить этот вопрос. Потому что из-за этих придирок мы теряем ресурсы и выглядим как минимум странно. Страна в состоянии войны отказывается от бесплатной помощи, потому что выбросы не соответствуют стандартам ЕВРО-5", - добавил он.

Отмечается, что в ближайшие дни мэр Днепра проведет в Милане еще ряд встреч с представителями муниципалитета - в частности, в транспортной отрасли.

Также Филатов уже анонсировал работу над другим кейсом межмуниципального сотрудничества с еще одним сверхмощным городом страны Евросоюза.

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