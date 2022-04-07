Филатов рассказал, как живет Днепр на 43-й день войны

Ситуация в Днепре и области в целом остается контролируемой. Больницы города имеют запасы медикаментов на несколько месяцев, а коммунальные службы работают в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова во время брифинга 7 апреля.

В то же время, комментируя ход эвакуации через железнодорожный вокзал Днепра, он отметил, что, несмотря на официальные сообщения руководителей военных администраций Луганской и Донецкой областей о том, что мирным жителям этих регионов нужно поскорее уехать, сейчас многие из них движутся через Днепр.

"Я советовал бы им не задерживаться в Днепре, а восстановить здесь силы и двигаться дальше - в западные области. То же касается и наших земляков, которые постепенно начинают возвращаться. Не стоит торопиться. Все, кто не задействован на промышленных предприятиях, не относится к работникам критической инфраструктуры и кто имеет возможность уехать, тем, пожалуй, стоит задержаться в более безопасных местах", - сказал Филатов.

Так сегодня идет 4 поезда (большинство - из города Покровск). Во второй половине дня через Днепр они поедут на Черновцы, Чоп и Львов.

Кроме этого, Филатов отметил, что Днепр сейчас ожидает второй гуманитарный груз медикаментов и медоборудования от народа Израиля и израильского центра помощи Unite for Ukraine.

Речь идет о еще 24 паллетах весом более 8 тонн - в том числе 4 тонны ампул парацетамола. Его стоимость составляет около 100 тысяч долларов.

В то же время Днепр продолжает заниматься эвакуацией львов, тигров, бурых медведей и других крупных животных из харьковского экопарка. Несмотря на сложную логистику и вражеские обстрелы, их будут доставлять в безопасные места.

Также КП "Зооконтроль" продолжает работать. Сейчас на базе предприятия находятся более 40 животных, вывезенных из Харькова, Мариуполя, Северодонецка, Волновахи. Здесь содержатся собаки наших бойцов, которым было не с кем их оставить. Несмотря на то, что сотрудники "Зооконтроля" задействованы в гуманитарных миссиях, предприятие продолжает также плановую работу - лечение и стерилизацию уличных собак.