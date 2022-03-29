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Филатов рассказал, как живет Днепр на 34-й день войны

Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Ситуация в Днепре и области в целом остается контролируемой. Коммунальные предприятия Днепра продолжают плановую работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова во время брифинга 29 марта.

По его словам, город имеет стратегический запас хлора и всех необходимых расходных частей для "Водоканала" и других очистных сооружений. На дорогах продолжается ямочный ремонт.

Также муниципальный транспорт работает в штатном режиме. Его график будет немного продлен - в связи с тем, что комендантский час в городе и области теперь действует с 21:00 до 06:00.

Мэр города также отметил, что сейчас ажиотажа на железнодорожном вокзале нет. В среднем ежесуточно через город выезжают до 2 тыс. человек.

Так, сегодня запланировано три эвакуационных поезда - на Трускавец, Ивано-Франковск, Чоп. Все они будут ехать через Львов.

Также, комментируя ситуацию с метрополитеном, Филатов напомнил, что после полномасштабного вторжения России в Украину турецкая фирма-подрядчик по достройке метро Limak эвакуировала из города своих сотрудников.

"Комиссия ТБНС приняла решение откачивать воды из шахт за счет КП "Днепрометрострой". После того, как война закончится нашей победой, турецкие специалисты вернутся к работе - с соответствующим перерасчетом по контракту. Мы постоянно на связи с компанией Limak и турецким посольством", - сказал городской голова Днепра.

Кроме того, в Днепре продолжается весенний уход за деревьями. Те, которые после обследования КП "Горзеленстрой" определяют как аварийные, теперь не просто утилизируют, а передают на нужды ВСУ для изготовления блиндажей.

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ДнепрБорис ФилатовВторжение России в Украину