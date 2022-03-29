Філатов розповів, як живе Дніпро на 34-й день війни

За його словами, місто має стратегічний запас хлору та всіх необхідних витратних частин для "Водоканалу" та інших очисних споруд. На дорогах продовжується ямковий ремонт.

Також муніципальний транспорт працює у штатному режимі. Його графік буде трохи продовжено - у зв'язку з тим, що комендантська година у місті та області тепер діє з 21:00 до 06:00.

Мер міста також наголосив, що нині ажіотажу на залізничному вокзалі немає. У середньому щодоби через місто виїжджають до 2 тис. людей.

Так, сьогодні заплановано три евакуаційні поїзди - на Трускавець, Івано-Франківськ, Чоп. Усі вони їхатимуть через Львів.

Також, коментуючи ситуацію з метрополітеном, Філатов нагадав, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну турецька фірма-підрядник із добудови метро Limak евакуювала з міста своїх співробітників.

"Комісія ТБНС ухвалила рішення відкачувати води з шахт коштом КП "Дніпрометробуд". Після того, як війна закінчиться нашою перемогою, турецькі фахівці повернуться до роботи - з відповідним перерахунком за контрактом. Ми постійно на зв’язку з компанією Limak і турецьким посольством", - сказав міський голова Дніпра.

Крім того, у Дніпрі триває весняний догляд дерев. Ті, які після обстеження КП "Міськзеленбуд" визначає як аварійні, тепер не просто утилізують, а передають на потреби ЗСУ для виготовлення бліндажів.