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Филатов рассказал, что удалось сделать в первый год после переизбрания мэром Днепра

Автор: Наталия Гурковская

Городской голова Днепра Борис Филатов отчитался за проделанную в этом году работу в городе. По его словам, только за 2021 год было выполнено почти 70% обещаний, данных перед его прошлогодним переизбранием на должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию отчета Филатова в YouTube-канале.

"Мы полностью выполнили взятые на себя обязательства в ключевых отраслях: медицина, социальная политика и гуманитарная сфера. Сделано действительно многое, и все могут это видеть", - сказал Филатов.

В отчет вошли более двух десятков тематических блоков работы городского хозяйства - от капитального строительства, медицины, образования и социальной отрасли до транспорта, экологии и международных отношений.

Филатов также ответил на ряд вопросов от днепрян. В ходе трансляции велся общий протокол. В него вошли все вопросы, не озвученные в эфире. Поэтому через несколько недель этот документ со всеми ответами будет обнародован на официальных платформах мэрии Днепра.

Как сообщалось, ранее до конца 2022 года в Днепре реконструируют и заменят лифты во всех медучреждениях.

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Днепр