Филатов рассказал о решениях 7-й сессии горсовета Днепра

В частности, в Днепре капитально отремонтируют ливневую канализацию возле Центрального моста. Пол века назад ее возвели с диаметром в 1,5 раза меньше запроектированного. После ремонта она будет поглощать большое количество осадков.

В городе также введут систему энергетического менеджмента. Она предусматривает мониторинг, анализ и энергооновление для коммунальных предприятий и заведений. В будущем это позволит сэкономить около 10% энергопотребления.

"В рамках оптимизации городского хозяйства - это и внешкольные заведения, и больницы, и все остальное - мы хотим объединить все дворцы культуры в единую арттериторію. Все творческие кружки, должности - все останется. Мы идем по пути сокращения только административно-хозяйственного персонала", - заявил Филатов.

Также, комментируя иные принятые решения, мэр рассказал об обращении к Кабмину относительно продолжения программы "Теплые кредиты" на 5 лет и предсказание в нынешнем госбюджете 1 млрд грн на возмещение части кредитов.

Борис Филатов отметил: инициативу приняли по требованию горожан, ведь многие председатели ОСМД обеспокоены тем, что программа продолжается только до 2021-го, а возмещение не предусмотрено госбюджетом.

Кроме этого, мэрия Днепра продлила программу развития ОСМД и ЖСК еще на четыре года. Подавать заявки на участие можно с 1 июня по 31 августа. Работы стартуют в 2022-м.

Еще одна инициатива - утверждение программы активизации туристического потенциала Днепра. Планируется создание единого сайта интересных мест и мобильного приложения, которое позволит проводить экскурсии самостоятельно.

Также ожидаются обсуждения с развлекательным и гостиничным бизнесом возможных скидок туристам. В планах и выпуск брендированной продукции, которая будет популяризировать Днепр.

"Приняли программу поддержки одаренных детей за счет средств города, а также благодаря благотворительным взносам. Фактически это будет грантовый конкурс на подготовку к международным спортивным и творческим соревнованиям или приобретение необходимых принадлежностей", - добавил Борис Филатов.

Он также отметил, что город продолжает приватизацию нежилых объектов недвижимости коммунальной собственности. Во время сессии к этому перечню добавили еще пять зданий. Традиционно их выставят на аукцион электронной системы ProZorro.Sale.

"Это - моя принципиальная позиция. Я говорил об этом много раз. Частный владелец - наиболее эффективный. Поэтому коммунальные помещения в запущенном состоянии мы будем продавать - чтобы их покупали предприниматели и открывали там бизнес", - резюмировал мэр Днепра.