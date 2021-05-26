Філатов розповів про рішення 7-ї сесії міськради Дніпра

Зокрема, у Дніпрі капітально відремонтують зливову каналізацію біля Центрального мосту. Пів століття тому її звели з діаметром у 1,5 раза меншим за запроектований. Після ремонту вона поглинатиме велику кількість опадів.

У місті також запровадять систему енергетичного менеджменту. Вона передбачає моніторинг, аналіз і енергооновлення для комунальних підприємств та закладів. У майбутньому це дозволить заощадити близько 10 % енергоспоживання.

"У рамках оптимізації міського господарства - це і позашкільні заклади, і лікарні, і все інше - ми хочемо об’єднати всі палаци культури в єдину арттериторію. Усі творчі гуртки, посади - усе залишиться. Ми йдемо шляхом скорочення лише адміністративно-господарчого персоналу", - заявив Філатов.

Також, коментуючи інші ухвалені рішення, мер розповів про звернення до Кабміну стосовно продовження програми "Теплі кредити" на 5 років та передбачення в цьогорічному держбюджеті 1 млрд грн на відшкодування частини кредитів.

Борис Філатов наголосив: ініціативу ухвалили на вимогу містян, адже багато голів ОСББ занепокоєні тим, що програма триває лише до 2021-го, а відшкодування не передбачене держбюджетом.

Крім цього, мерія Дніпра продовжила програму розвитку ОСББ та ЖБК ще на чотири роки. Подавати заявки на участь можна з 1 червня по 31 серпня. Роботи стартують у 2022-му.

Ще одна ініціатива - затвердження програми активізації туристичного потенціалу Дніпра. Планується створення єдиного сайту цікавих місць та мобільного застосунку, який дозволить проводити екскурсії самостійно.

Також очікуються обговорення з розважальним і готельним бізнесом можливих знижок туристам. У планах і випуск брендованої продукції, котра популяризуватиме Дніпро.

"Ухвалили також програму підтримки обдарованих дітей - коштом міста, а також завдяки благодійним внескам. Фактично це буде грантовий конкурс на підготовку до міжнародних спортивних і творчих змагань чи придбання необхідного приладдя", - додав Борис Філатов.

Він також зауважив, що місто продовжує приватизацію нежитлових об’єктів нерухомості комунальної власності. Під час сесії до цього переліку додали ще п’ять будівель. Традиційно їх виставлять на аукціон електронної системи ProZorro.Sale.

"Це - моя принципова позиція. Я казав про це багато разів. Приватний власник - найбільш ефективний. Тож комунальні приміщення у занедбаному стані ми продаватимемо - щоб їх купували підприємці та відкривали там бізнес", - резюмував мер Дніпра.