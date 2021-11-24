Филатов рассказал, какие решения приняли во время 12-й сессии горсовета Днепра

Среди знаковых решений нынешнего заседания Филатов выделил принятие стратегии развития города до 2030 года.

"Стратегический план утверждался не только депутатами, но и разрабатывался серьезными экспертными учреждениями. К нему подошли не просто формально, но и учли данные социологии и научные разработки. Ведь города должны развиваться по плану, а не хаотично. И мы готовимся ко всем возможным сценариям" , - сказал он.

Документ определяет три основных направления. Это - "инновационность", "комфорт" и "идентичность". А еще - более десятка целей развития Днепра.

Также в ходе сессии утвердили решение о проведении инвентаризации городских земель. КП "Комзем" будет устанавливать границы объектов землеустройства, их правовой статус. А также будет выявлять земли, которые используются не по целевому назначению.

"Мы делаем это постоянно. Сейчас уже этот процесс оформлен институционально. В городском хозяйстве нужно продолжать наводить порядок - этим мы также заботимся на постоянной основе. Когда будет проведена инвентаризация и полный аудит, это напрямую повлияет на доходную часть бюджета", - пояснил Борис Филатов.

По его словам, специалистам управления доходов за последние четыре года в бюджет удалось привлечь около 500 млн грн.

"Только благодаря тому, что мимо нашего внимания не прошли недобросовестные плательщики и ускользающие, так сказать, объекты", - уточнил мэр.

Еще одно решение касается создания нового сквера на Набережной Победы. Его за свой счет построят частные застройщики, которые возводят многоэтажку возле Украинского государственного химико-технологического университета. Мэрия помогла сторонам договориться об условиях постройки зеленой зоны.

"Если люди хотят зарабатывать деньги и строить высотки, инвестировать в собственный бизнес, то они должны вкладывать ресурсы и в город", - прокомментировал Филатов. Застройщики не могут использовать сквер как придомовую территорию. Так что новая зеленая зона будет для всех днепрян. Перед началом строительства ее проект должен пройти ряд согласований.

Кроме того, на сессии утвердили программу развития молодежной политики и национально-патриотического воспитания на следующие пять лет. Борис Филатов подчеркнул, что Днепр должен быть городом самореализации для всех поколений. Поэтому в программе учтены предложения и идеи самой молодежи, которая составляет почти треть жителей.

"Я много общаюсь с иностранными дипломатами, с разными наблюдателями ОБСЕ. Они часто удивляются, что в городе много целенаправленной молодежи. Поэтому молодежь мы будем беречь. Системные вложения в ее развитие являются одним из наших стратегических направлений", - добавил мэр Днепра.