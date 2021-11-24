Філатов розповів, які рішення ухвалили під час 12-ї сесії міськради Дніпра

Серед знакових рішень нинішнього засідання Філатов виокремив ухвалення стратегії розвитку міста до 2030 року.

"Стратегічний план затверджувався не лише депутатами, а й розроблявся серйозними експертними установами. До нього підійшли не просто формально, а й врахували дані соціології та наукові розробки. Адже міста повинні розвиватися за планом, а не хаотично. І ми готуємося до всіх можливих сценаріїв", - сказав він.

Документ визначає три основні напрями. Це - "інноваційність", "комфорт" та "ідентичність". А ще - понад десяток цілей розвитку Дніпра.

Також під час сесії затвердили рішення про проведення інвентаризації міських земель. КП "Комзем" встановлюватиме межі об’єктів землеустрою, їх правовий статус. А також виявлятиме землі, що використовуються не за цільовим призначенням.

"Ми робимо це постійно. Нині ж уже цей процес оформлено інституціонально. У міському господарстві потрібно продовжувати наводити лад – цим ми також опікуємося на постійній основі. Коли буде проведено інвентаризацію та повний аудит, це напряму вплине на дохідну частину бюджету", - пояснив Борис Філатов.

За його словами, фахівцям управління доходів за останні чотири роки до бюджету вдалося залучити близько 500 млн грн.

"Лише завдяки тому, що повз нашої уваги не пройшли недобросовісні платники та об’єкти, що, так би мовити, вислизали", - додав мер.

Ще одне рішення стосується створення нового скверу на Набережній Перемоги. Його власним коштом побудують приватні забудовники, які зводять багатоповерхівку біля Українського державного хіміко-технологічного університету. Мерія допомогла сторонам домовитися про умови будівництва зеленої зони.

"Якщо люди хочуть заробляти гроші та будувати висотки, інвестувати у власний бізнес, то вони повинні вкладати ресурси також і у місто", – прокоментував Філатов. Забудовники не можуть використовувати сквер як прибудинкову територію. Тож нова зелена зона буде для всіх дніпрян. Перед початком будівництва її проєкт також має пройти низку погоджень.

Крім цього, на сесії затвердили програму розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання на наступні п’ять років. Борис Філатов наголосив: Дніпро має бути містом самореалізації для всіх поколінь. Тому у програмі враховано пропозиції та ідеї самої молоді, яка становить майже третину кількості мешканців.

"Я багато спілкуюся з іноземними дипломатами, з різними спостерігачами ОБСЄ. Вони часто дивуються, що у місті багато цілеспрямованої молоді. Тому молодь ми берегтимемо. Системні вкладення в її розвиток є одним із наших стратегічних напрямів", - додав мер Дніпра.