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Філатов розповів про головні рішення 8-ї сесії міськради Дніпра

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Дніпро, Середа 23 червня 2021 12:27
Філатов розповів про головні рішення 8-ї сесії міськради Дніпра Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

23 червня у Дніпрі відбулася восьма сесія міськради. Депутати голосували блоками, оскільки напередодні всі питання було схвалено на погоджувальній раді та під час депутатських комісій.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

За його словами, найважливішим рішенням сесії є одна з екологічних ініціатив.

"Попри те, що місто все ще не має права екологічного контролю, зараз мерія шукає інші важелі впливу", - прокоментував міський голова.

Майже 600 підприємств і організацій Дніпра, чия діяльність так чи інакше забруднює довкілля, до кінця року повинні встановити спеціальні станції моніторингу. Їх також приєднають до міських електромереж та системи відеоспостереження. Так контролюватимуться шкідливі викиди в повітря і скиди у воду.

Уповноваженими моніторингу сесією міськради визначили КП "Екополіс" та "Дніпроводоканал".

"Якщо ж підприємства вчасно не встановлять станції, "Дніпроводоканал" матиме право відключати їх від мереж водовідведення. Практика, можливо, своєрідна, та, я вважаю, що дієва. Це рішення покаже рівень екологічної свідомості підприємств. Наша логіка дуже проста - для всіх підприємств у Дніпрі повинні бути єдині умови", - наголосив Філатов.

Крім цього, сесійним рішенням передали з балансу міста на баланс області проєктно-кошторисну документацію для будівництва об’їзної дороги, що об’єднує Кайдацький міст і Криворізьке шосе.

"Це - дуже великий проект, котрий тривалий час був у законсервованому стані. Це - перший наш крок до зведення повномасштабного обхідного шляху для великовантажного транспорту - щоб вантажівки не розбивали дороги міста", - пояснив мер Дніпра і додав, що надалі цим питанням опікуватиметься обласна влада - у рамках програми президента "Велике будівництво".

Ще одне важливе рішення червневої сесії стосується 54 багатоповерхівок, в яких внутрішньобудинкові котельні вичерпали термін експлуатації. Їх переведуть на індивідуальне опалення.

Також депутати звернулись до президента та низки державних профільних відомств щодо встановлення пільгової площі на квартири.

"Це буде справедливо та дозволить уникнути соціального напруження. Та для цього потрібно внести зміни до Податкового кодексу України", - сказав мер Дніпра.

Водночас до переліку приватизації додали ще 5 нежитлових об’єктів нерухомості комунальної власності. Традиційно їх виставлять на електронний аукціон ProZorro.Sale.

Нагадаємо. раніше мер Дніпра Борис Філатов підписав меморандум з ЄБРР, що дозволить місту оновити транспортну інфраструктуру лівобережних житломасивів і підтримати екологію.

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Дніпро Борис Філатов Київська міська рада
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