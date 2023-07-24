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Філатов пропонує нардепам і керівникам держвідомств відмовитися від зарплат на користь ЗСУ

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що відмовився від премій та надбавок, нарахованих йому після 24 лютого 2022 року. Їх повернено до бюджету територіальної громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Філатова.

Також свою заробітню платню він передаватиме на придбання необхідного для бойових бригад - крім тої частини, що виплачується донці загиблої під час стрілянини на Південмаші Віри Лебединець.

"Ця офіційна заява також є зверненням до Кабінету міністрів, депутатів ВР та керівників держкорпорацій, а також - топменеджменту "Укрзалізниці", "Нафтогазу" і решти. Пропоную долучитися до ініціативи, скерувавши безпосередньо власні заробітки на потреби війська. Також я звертаюся і до керівників держвідомств та особливо – правоохоронних органів, що мають багатомільярдні бюджети, але скеровують їх на залякування бізнесу та місцевого самоврядування. Ви ж знаєте, що ці ресурси також можна частково використовувати і задля підвищення обороноздатності країни", - наголосив Філатов.

Водночас мер Дніпра закликав уряд і парламентарів розробити зрозумілий та збалансований механізм, що не заважатиме містам використовувати більшість від отриманого ПДФО на допомогу ЗСУ та посилення енергоощадності.

"Напередодні ще одного складного опалювального сезону це так само є реалізацією військових цілей", - підсумував Філатов.

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Борис ФілатовДніпро