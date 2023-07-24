Филатов предлагает нардепам и руководителям госведомств отказаться от зарплат в пользу ВСУ

Также свою заработную плату он будет передавать на приобретение необходимого для боевых бригад - кроме той части, которая выплачивается дочери погибшей во время стрельбы на Южмаше Веры Лебединец.

"Это официальное заявление также является обращением к Кабинету министров, депутатам ВР и руководителям госкорпораций, а также - топменеджменту "Укрзализныци", "Нафтогазу" и остальным. Предлагаю приобщиться к инициативе, направив непосредственно собственные заработки на нужды войска. Вы же знаете, что эти ресурсы также можно частично использовать и для повышения обороноспособности страны", - подчеркнул Филатов.

В то же время, мэр Днепра призвал правительство и парламентариев разработать понятный и сбалансированный механизм, который не будет мешать городам использовать большинство от полученного НДФЛ в помощь ВСУ и усиления энергосбережения.

"Накануне еще одного сложного отопительного сезона это также является реализацией военных целей", - подытожил Филатов.