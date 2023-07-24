RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Филатов предлагает нардепам и руководителям госведомств отказаться от зарплат в пользу ВСУ

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что отказался от премий и надбавок, начисленных ему после 24 февраля 2022 года. Они возвращены в бюджет территориального общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Филатова.

Также свою заработную плату он будет передавать на приобретение необходимого для боевых бригад - кроме той части, которая выплачивается дочери погибшей во время стрельбы на Южмаше Веры Лебединец.

"Это официальное заявление также является обращением к Кабинету министров, депутатам ВР и руководителям госкорпораций, а также - топменеджменту "Укрзализныци", "Нафтогазу" и остальным. Предлагаю приобщиться к инициативе, направив непосредственно собственные заработки на нужды войска. Вы же знаете, что эти ресурсы также можно частично использовать и для повышения обороноспособности страны", - подчеркнул Филатов.

В то же время, мэр Днепра призвал правительство и парламентариев разработать понятный и сбалансированный механизм, который не будет мешать городам использовать большинство от полученного НДФЛ в помощь ВСУ и усиления энергосбережения.

"Накануне еще одного сложного отопительного сезона это также является реализацией военных целей", - подытожил Филатов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис ФилатовДнепр