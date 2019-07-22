Филатов призвал Зеленского объявить досрочные местные выборы

Досрочные местные выборы должны пройти как можно скорее, ведь после парламентских выборов власть на местах также должна сдать экзамен народного доверия. Об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил во время брифинга 22 июля.

Мэр подписал соответствующее обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам Филатова, результат выборов в Верховную раду Украины показал, что в стране появилась политическая сила, которая имеет возможность и волю самостоятельно устанавливать правила игры.

"Страна требует полной смены власти на всех уровнях. Органы местного самоуправления должны сдать экзамен на соответствие. Сделать это можно единственным способом – объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему. Досрочные местные выборы надо объявить не затягивая. Они должны показать, у кого есть доверие населения, а кто пришел к власти за решением личных финансовых проблем. Местные советы должны прежде всего избавиться от криминальных кланов", - заявил Филатов.

По убеждению городского главы Днепра, инициативу проведения досрочных местных выборов должны поддержать и другие лидеры местного самоуправления.