Филатов призвал днепрян сохранять спокойствие и голову "холодной"

Свою речь Филатов произнес на русском, подчеркивая, что ни в Днепре, ни где-либо в Украине, русскоязычные не нуждаются ни в защите, ни в помощи России. По его словам, у тех, кто считает иначе, сейчас есть лучший из поводов, чтобы это переосмыслить.

"Мы никому не отдадим то, что мы создали. Город наших надежд. Город будущего наших детей. Город, который, как и вся наша страна, хочет мира, но готов защищать себя и своих людей", - подчеркнул мэр Днепра.

По его словам, пережив 2014 год, Днепр стал сильнее и научился жить холодным умом.

Филатов также отметил, что Днепр будет жить привычной жизнью и будет развиваться дальше - как часть сильной и независимой Украины.

"Мы спокойно завершим отопительный сезон. Коммунальные службы, все, кто делает город чистым и светлым, работают как всегда. Никаких изменений для школ и детских садов. Город будет продолжать все свои начинания - строить новые спортзалы и пищеблоки, ремонтировать дороги и амбулатории, оборудовать парки, скверы и стадионы", - сказал он.