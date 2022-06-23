Филатов призвал бизнес объединить усилия с мэрией Днепра для помощи ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

По его словам, совместными усилиями местной власти города области, центра тероборони и предпринимателей для нужд ВСУ передали уже немало партий тепловизоров, бронежилетов, другой амуниции, а еще - более 500 авто.

Также сейчас идет закупка еще около сотни машин в странах Европы.

"Я хотел бы поблагодарить социально сознательный бизнес. Без объединения усилий власти, предпринимателей и всех людей мы бы никогда не достигли такого результата. Поэтому я призываю сознательный бизнес не стесняться помогать ВСУ и работать во взаимодействии и координации с горсоветом. Мы хорошо знаем потребности и понимаем логистику распределения помощи", - сказал Филатов.