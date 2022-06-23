UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Филатов призвал бизнес объединить усилия с мэрией Днепра для помощи ВСУ

Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Мэр Днепра Борис Филатов призвал предпринимателей объединить усилия с мэрией для помощи Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

По его словам, совместными усилиями местной власти города области, центра тероборони и предпринимателей для нужд ВСУ передали уже немало партий тепловизоров, бронежилетов, другой амуниции, а еще - более 500 авто.

Также сейчас идет закупка еще около сотни машин в странах Европы.

"Я хотел бы поблагодарить социально сознательный бизнес. Без объединения усилий власти, предпринимателей и всех людей мы бы никогда не достигли такого результата. Поэтому я призываю сознательный бизнес не стесняться помогать ВСУ и работать во взаимодействии и координации с горсоветом. Мы хорошо знаем потребности и понимаем логистику распределения помощи", - сказал Филатов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис ФилатовЕвросоюз