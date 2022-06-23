Філатов закликав бізнес об’єднати зусилля з мерією Дніпра для допомоги ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

За його словами, спільними зусиллями місцевої влади міста області, центру тероборони та підприємців для потреб ЗСУ передали вже чимало партій тепловізорів, бронежилетів, іншої амуніції, а ще - понад 500 авто.

Також нині триває закупівля ще близько сотні машин у країнах Європи.

"Я хотів би подякувати соціально свідомому бізнесу. Без об’єднання зусиль влади, підприємців і всіх людей ми б ніколи не досягли такого результату. Тож я закликаю свідомий бізнес не соромитися допомагати ЗСУ і працювати у взаємодії та координації з міськрадою. Ми добре знаємо потреби і розуміємо логістику розподілення допомоги", - сказав Філатов.