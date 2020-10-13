Филатов: признание Днепра самым безопасным городом - результат системной работы

Город Днепр признан лучшим украинским городом по внедрению электронных сервисов программы "Безопасный город". Такое признание - результат системной работы.

Об этом заявил мэр города, один из лидеров партии "Пропозиция" Борис Филатов.

Такую оценку община получила по итогам одного Kyiv smart city 2020.

По словам Филатова, сделано немало, однако еще больше работы впереди. Поэтому дальнейшее внедрение элементов smart city и диджитализация городских сервисов являются частью стратегического плана "Пропозиции" по комплексному создания комфортного жизненного пространства в Днепре.

"Это лидирующее место - серьезная заслуга города, всего городского хозяйства. Доказательство, что развитие модульной системы "Безопасного города" - правильная инициатива. В приоритете на 2021 год - комплексное продолжение и расширение этой работы - ради комфорта и безопасности людей", - сказал Филатов.

Так, в течение последних лет в городе системно внедряют различные электронные сервисы - бесконтактная оплата проезда в общественном транспорте, электронные табло на остановках, онлайн регистратуры и создание единого электронного пространства в медицине, система видеонаблюдения со смарт-камерами.

Кроме того, в городе уже несколько лет работает ситуационный центр. Это - интерактивная система, объединяющая датчики на сетях водоканала, распределительных щитках, тяговых подстанциях, лифтах, а также GPS-системы на общественном транспорте, коммунальной технике, машинах скорой помощи. В Днепре ее воплотили по опыту Израиля, куда несколько лет назад с рабочим визитом ездил Борис Филатов.

Напомним, 4 сентября состоялся съезд политической партии "Пропозиция", на котором было принято решение об участии в местных выборах 25 октября 2020 года.

Политсила выдвигает своих кандидатов в 97 городах и 109 ОТГ.

Согласно недавним соцопросам, мэр Днепра Борис Филатов выиграет выборы уже в первом туре. За действующего городского голову готовы проголосовать 54% днепрян.