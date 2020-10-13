Філатов: визнання Дніпра найбезпечнішим містом - результат системної роботи

Місто Дніпро визнано найкращим українським містом щодо впровадження електронних сервісів програми "Безпечне місто". Таке визнання - результат системної роботи.

Про це заявив мер міста, один з лідерів партії "Пропозиція" Борис Філатов.

Таку оцінку громада отримала за підсумками одного Kyiv smart city 2020.

За словами Філатова, зроблено чимало, однак ще більше роботи попереду. Тому подальше впровадження елементів smart city та діджиталізація міських сервісів є частиною стратегічного плану "Пропозиції" щодо комплексного створення комфортного життєвого простору в Дніпрі.

"Це лідируюче місце - серйозна заслуга міста, всього міського господарства. Доказ, що розвиток модульної системи "Безпечного міста" - правильна ініціатива. У пріоритеті на 2021 рік - комплексне продовження і розширення цієї роботи - заради комфорту і безпеки людей", - сказав Філатов.

Так, протягом останніх років у місті системно впроваджують різні електронні сервіси - безконтактна оплата проїзду в громадському транспорті, електронні табло на зупинках, онлайн реєстратури та створення єдиного електронного простору в медицині, система відеоспостереження зі смарт-камерами.

Крім того, в місті вже кілька років працює ситуаційний центр. Це - інтерактивна система, що об'єднує датчики на мережах водоканалу, розподільних щитках, тягових підстанціях, ліфтах, а також GPS-системи на громадському транспорті, комунальній техніці, машинах швидкої допомоги. У Дніпрі її втілили з досвіду Ізраїлю, куди кілька років тому з робочим візитом їздив Борис Філатов.

Нагадаємо, 4 вересня відбувся з'їзд політичної партії "Пропозиція", на якому було прийнято рішення про участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

Політсила висуває своїх кандидатів у 97 містах і 109 ОТГ.

Згідно з останніми соцопитуваннями, мер Дніпра Борис Філатов виграє вибори вже в першому турі. За чинного міського голову готові проголосувати 54% дніпрян.