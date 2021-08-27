Филатов предупредил о сносе нелегальных застроек в Днепре

"Мэрия наконец начала снос целых зданий, которые сооружали без разрешения городских властей. Уважаемые земляки, предприниматели, особенно - застройщики, рано или поздно я доберусь до каждого, кто думает, что будет жить в Днепре по своим правилам. Наш прекрасный город - это не кормовая база для тех, кто десятилетиями считал себя хозяевами жизни", - написал мэр Днепра Борис Филатов в Facebook.

Известно, что здания по проспекту Александра Поля, 33 построили еще десять лет назад. За это время у них разместилась ряд сервисов. Но ни отвода земельного участка, ни необходимых разрешительных документов сооружение не было.

Иск в Кировский районный суд мэрия подала еще в 2016 году.

Застройщиком является один из братьев Каснера. Всего в Днепре насчитывают несколько десятков самовольно построенных ими зданий.

Сейчас место демонтажа, где работает спецтехника, обнесли забором. Электро-, газо- и водоснабжения в зданиях отключены.