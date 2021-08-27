Філатов попередив про знесення нелегальних забудов у Дніпрі

"Мерія нарешті почала знесення цілих будівель, які споруджували без дозволу міської влади. Шановні земляки, підприємці, а надто - забудовники, рано чи пізно я доберуся до кожного, хто думає, що буде жити у Дніпрі за своїми правилами. Наше прекрасне місто – це не кормова база для тих, хто десятиліттями вважав себе господарями життя", - написав мер Дніпра Борис Філатов у Facebook.

Відомо, що будівлі по проспекту Олександра Поля, 33 звели ще десять років тому. За цей час у них розмістилась низка сервісів. Втім ані відведення земельної ділянки, ані необхідних дозвільних документів споруда не мала.

Позов до Кіровського районного суду мерія подала ще у 2016 році.

Забудовником є один з братів Каснерів. Загалом у Дніпрі налічують кілька десятків самочинно побудованих ними споруд.

Нині місце демонтажу, де працює спецтехніка, обнесли парканом. Електро-, газо- та водопостачання у будівлях відключені.