Филатов поздравил бронзового призера Олимпиады в Токио Магучих

"Очень приятно, что замечают твои результаты. Мы поговорили, рассказали, что нужно городу для дальнейшего развития легкой атлетики. В общем всегда круто возвращаться в родной город. Ведь здесь семья, и друзья. Все приветствуют, рассказывают, как смотрели (соревнования, - ред.), как болели", - рассказывает Ярослава.

Легкоатлетка также отмечает, что, кроме изнурительных и упорных тренировок, успех спортсмена зависит от усилий тренера.

"Это как вторая мама. Она всегда рядом, настраивает, дает советы. Поэтому это на 50% и ее заслуга", - уверена спортсменка.

Сейчас, покорив летние Олимпийские игры, Ярослава уже готовится к следующим соревнованиям этапов Бриллиантовой лиги, а дальше - к ряду международных соревнований 2022 года и к Олимпиаде-2024.

Со своей стороны Борис Филатов поздравил спортсменку с высоким результатом на Олимпиаде и заверил: направление, в частности легкая атлетика, и в дальнейшем будет развиваться в Днепре.

"Город гордится, что такая звезда вспыхнула на спортивном небосклоне именно в Днепре. Мы и в дальнейшем будем способствовать развитию легкой атлетики в городе. За последние годы в этом направлении было сделано немало. Этот вид спорта стоит в приоритете. Это отмечают спортсмены, спортивное сообщество. Поэтому и в дальнейшем мы будем сотрудничать в этом направлении с областным советом и облгосадминистрацией", - сказал Борис Филатов.