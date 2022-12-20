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Філатов: постраждалим від обстрілів РФ виплатять загалом 21 млн гривень компенсацій

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба міськради)
Автор: Сергей Новиков

Дніпро продовжує відновлюватися після регулярних ракетних обстрілів РФ. Постраждалим містянам виплатять загалом 21 млн грн компенсацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

За словами мера, через удари росіян в різних районах Дніпра пошкоджень зазнали загалом понад 310 житлових будинків. У них замінюють вікна. Де потрібно - ремонтують також покрівлі.

Також місто монетизує допомогу постраждалим дніпрянам. До мерії по матеріальні компенсації звернулися близько 220 людей. Нині підготовлено розпорядження на видачу їм 21 млн грн. Майже половина з цих грошей вже виплачена.

"Усе, що потрібно було зробити якнайшвидше, ми зробили. Прошу всіх, у кого є нарікання або, може, претензії (якщо хтось вважає, що він не отримав матеріальної допомоги), звертайтеся до відповідних за місцем проживання райадміністрацій. Ми обробимо всі заявки. І в максимально стислі терміни все зробимо", - сказав Філатов.

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Борис ФілатовДніпро