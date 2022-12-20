Филатов: пострадавшим от обстрелов РФ выплатят в общей сложности 21 млн гривен компенсаций

По словам мэра, из-за ударов россиян в разных районах Днепра повреждения получили в общей сложности более 310 жилых домов. В них заменяют окна. Где нужно – ремонтируют также кровли.

Также город монетизирует помощь пострадавшим днепрянам. В мэрию за материальными компенсациями обратились около 220 человек. В настоящее время подготовлено распоряжение на выдачу им 21 млн. грн. Почти половина этих денег уже выплачена.

"Все, что нужно было сделать как можно быстрее, мы сделали. Прошу всех, у кого есть жалобы или, может, претензии (если кто-то считает, что он не получил материальную помощь), обращайтесь к соответствующим по месту жительства райадминистрациям. Мы обработаем все заявки. И в максимально сжатые сроки все сделаем", – сказал Филатов.