Філатов: постраждалим від обстрілів РФ виплатять загалом 21 млн гривень компенсацій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

За словами мера, через удари росіян в різних районах Дніпра пошкоджень зазнали загалом понад 310 житлових будинків. У них замінюють вікна. Де потрібно - ремонтують також покрівлі.

Також місто монетизує допомогу постраждалим дніпрянам. До мерії по матеріальні компенсації звернулися близько 220 людей. Нині підготовлено розпорядження на видачу їм 21 млн грн. Майже половина з цих грошей вже виплачена.

"Усе, що потрібно було зробити якнайшвидше, ми зробили. Прошу всіх, у кого є нарікання або, може, претензії (якщо хтось вважає, що він не отримав матеріальної допомоги), звертайтеся до відповідних за місцем проживання райадміністрацій. Ми обробимо всі заявки. І в максимально стислі терміни все зробимо", - сказав Філатов.