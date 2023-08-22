Філатов посмертно нагородив десятьох воїнів з Дніпра

Медалі "Захисник Вітчизни" отримали їхні рідні, яким також презентували платформу "Війна", що стане єдиним електронним меморіалом памʼяті загиблих воїнів та вбитих Росією мирних мешканців Дніпра.

Зберегти памʼять про них та зібрати якомога більше відомостей про кожного і кожну - така мета цього проекту.

Нагороди посмертно отримали:

Командир другого взводу першої роти 128 бригади 231 батальйону Окремої бригади тероборони Дніпра Андрій Боровиков.

Командир взводу 9-ї роти 3-го батальйону 54-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Мазепи Ігор Куркостриг з позивним "Вікінг".

Командир відділення 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади Максим Семенов.

Боєць 3-го окремого батальйону УДА Денис Котенко

Вогнеметник війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту України Сергій Івженко.

В.о. командира мотопіхотного взводу 42-го батальйону, старшого сержанта Юрій Печериця.

Старший стрілець 1-ї роти 24-го батальйону "Айдар" Олександр Пузиков.

Старший лейтенант 98-ї бригади, ТРО "Азов" Донецької області Олег Русак з позивним "Моряк".

Старший солдат 53-ї бригади Костянтин Пікалов з позивним "Кот".

Сержант 93-ї ОМБР "Холодний Яр", навідника 2-го механізованого відділу 1-го механізованого взводу 3-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону ВОС 101281A Павло Махно з позивним "Махно".

Під час церемонії вручення мер Дніпра Борис Філатов наголосив: помста за кожне обірване життя буде невідворотною. Та не менш важливою буде і системна робота задля збереження пам’яті та історій всіх, кого забрала кривава російська війна.

"Фактично наша сьогоднішня зустріч також перейшла у дискусію щодо подальшої роботи для увічнення пам’яті загиблих. Можу впевнено сказати: нам не буде соромно. Дніпро завжди перший. І я запрошую всіх небайдужих наших мешканців, усіх, кого це стосується, - долучитися до цієї дискусії. Уже після Дня Незалежності будемо детальніше говорити з територіальною громадою - як це зробити", - наголосив Філатов.

Електронна платформа "Війна" доступна за посиланням: https://memory.dp.ua. В розділі "Запропонувати" кожен може заповнити заявку та залишити історії тих, про кого хоче розповісти.