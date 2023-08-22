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Филатов посмертно наградил десятерых воинов из Днепра

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В Днепре в канун Дня независимости Украины посмертно наградили военных, отдавших жизнь в боях с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровского городского совета.

Медали "Защитник Отечества" получили их родные, которым также представили платформу "Война", которая станет единственным электронным мемориалом памяти погибших воинов и убитых Россией мирных жителей Днепра.

Сохранить память о них и собрать как можно больше сведений о каждом и каждой - такова цель этого проекта.

Награды посмертно получили:

  • Командир второго взвода первой роты 128 бригады 231 батальона Отдельной бригады терробороны Днепра Андрей Боровиков.
  • Командир взвода 9-й роты 3-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Мазепы Игорь Куркостриг с позывным "Викингом".
  • Командир отделения 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады Максим Семенов.
  • Боец 3-го отдельного батальона УГА Денис Котенко
  • Огнеметчик войск радиационной, химической и биологической защиты Украины Сергей Ивженко.
  • И.о. командира мотопехотного взвода 42-го батальона, старшего сержанта Юрий Печерица.
  • Старший стрелок 1-й роты 24-го батальона "Айдар" Александр Пузыков.
  • Старший лейтенант 98-й бригады, ТРО "Азов" Донецкой области Олег Русак с позывным "Моряк".
  • Старший солдат 53-й бригады Константин Пикалов с позывным "Кот".
  • Сержант 93-й ОМБР "Холодный Яр", наводчик 2-го механизированного отдела 1-го механизированного взвода 3-й механизированной роты 1-го механизированного батальона ВОС 101281A Павел Махно с позывным "Махно".

Во время церемонии вручения мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул: месть за каждую оборванную жизнь будет неотвратимой. Но не менее важной будет и системная работа по сохранению памяти и историй всех, кого забрала кровавая российская война.

"Фактически наша сегодняшняя встреча также перешла в дискуссию о дальнейшей работе по увековечению памяти погибших. Могу уверенно сказать: нам не будет стыдно. Днепр всегда первый. И я приглашаю всех неравнодушных наших жителей, всех, кого это касается, - присоединиться к этой дискуссии. Уже после Дня Независимости будем подробнее говорить с территориальной общиной - как это сделать", - подчеркнул Филатов.

Электронная платформа "Война" доступна по ссылке: https://memory.dp.ua. В разделе "Предложить" каждый может заполнить заявку и оставить истории тех, о ком хочет рассказать.

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