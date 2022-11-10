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Філатов показав снігоприбиральну техніку та розповів, чим Дніпро посипатиме дороги взимку

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Четвер 10 листопада 2022 15:26
Філатов показав снігоприбиральну техніку та розповів, чим Дніпро посипатиме дороги взимку Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Дніпро готовий до настання холодів і зимових опадів. Місто підготувала понад 200 різних машин спецтехніки для прибирання снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

"Сьогодні поспілкувалися з працівниками, подивились техніку. Усе готове до прибирання снігу. Хочу висловити слова подяки всім, хто цим опікувався. Впораємося разом", - заявив Філатов.

Філатов показав снігоприбиральну техніку та розповів, чим Дніпро посипатиме дороги взимку

Він також пояснив ситуацію з наявністю технічної солі для посипання доріг. Як відомо, раніше всі територіальні громади країни купували її в Соледарі. Однак після того, як це місто окупували війська РФ, придбати сіль можна лише за кордоном. Ціна на неї збільшилася чи не в десять разів.

Філатов зауважив: Дніпро має необхідні запаси, які лишилися з минулої зими, і використовуватиме їх ощадливо. Крім цього, у міста достатньо протиожеледних сумішей.

Тож незабаром біля зупинок транспорту і на перехрестях почнуть встановлювати ємності з посипальними матеріалами.

Як і раніше, під час рясних снігопадів розчищатимуть насамперед мости, шляхопроводи, підйоми та спуски доріг, а також під’їзди до лікарень.

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Борис Філатов Снігопад Дніпро
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