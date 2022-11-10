Філатов показав снігоприбиральну техніку та розповів, чим Дніпро посипатиме дороги взимку
Дніпро готовий до настання холодів і зимових опадів. Місто підготувала понад 200 різних машин спецтехніки для прибирання снігу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.
"Сьогодні поспілкувалися з працівниками, подивились техніку. Усе готове до прибирання снігу. Хочу висловити слова подяки всім, хто цим опікувався. Впораємося разом", - заявив Філатов.
Він також пояснив ситуацію з наявністю технічної солі для посипання доріг. Як відомо, раніше всі територіальні громади країни купували її в Соледарі. Однак після того, як це місто окупували війська РФ, придбати сіль можна лише за кордоном. Ціна на неї збільшилася чи не в десять разів.
Філатов зауважив: Дніпро має необхідні запаси, які лишилися з минулої зими, і використовуватиме їх ощадливо. Крім цього, у міста достатньо протиожеледних сумішей.
Тож незабаром біля зупинок транспорту і на перехрестях почнуть встановлювати ємності з посипальними матеріалами.
Як і раніше, під час рясних снігопадів розчищатимуть насамперед мости, шляхопроводи, підйоми та спуски доріг, а також під’їзди до лікарень.
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