UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Філатов показав, як виглядає оновлений бульвар Кучеревського в центрі Дніпра

Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У Дніпрі звершили реконструкцію бульвару Кучеревського, яку будівельники розпочали ще у 2021-му році. Нині бульвар відкритий для пішоходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Філатов наголосив: місто доклало всіх зусиль, аби зробити цей простір доступним для кожного.

"Ми знаходимо можливості для того, аби робити наше славетне місто Дніпро ще краще. Сьогодні відкрили бульвар Кучеревського. Ви всі пам’ятаєте, скільки років тут не було ладу, все було захаращене. Зараз всі містяни можуть цим прекрасним бульваром користуватися. Я запрошую всіх подивитися, насолодитися. Приходьте, гуляйте з дітьми, радійте життю. І далі - тільки до перемоги", - сказав Філатов.

Відновлення бульвару зробили комплексом із низкою супутніх ремонтів для прилеглих будинків. Із цим допоміг також забудовник. Багатоповерхівкам замінили підземні комунікації. Зливову каналізацію тут посилили, а ще - укріпили сходи і підпірні стінки, облаштували арку, міждворові дороги та тротуари, зауважують у департаменті капітального будівництва міськради.

Також найближчим часом на бульварі встановлять спецпідйомники для людей з інвалідністю.

Окрему увагу приділили футбольному меморіалу команди "Дніпро". Це неодноразово обговорювалося та узгоджувалося зі спільнотою вболівальників. На бульварі також встановили нове освітлення і напівпідземні контейнери для сміття.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДнипроБорис Філатов