Филатов показал, как выглядит обновленный бульвар Кучеревского в центре Днепра

Филатов подчеркнул: город приложил все усилия, чтобы сделать это пространство доступным для каждого.

"Мы находим возможности для того, чтобы делать наш славный город Днепр еще лучше. Сегодня открыли бульвар Кучеревского. Вы все помните, сколько лет здесь не было порядка, все было захламлено. Сейчас все горожане могут этим прекрасным бульваром пользоваться. Я приглашаю всех посмотреть, насладиться. Приходите, гуляйте с детьми, радуйтесь жизни. И дальше - только к победе", - сказал Филатов.

Восстановление бульвара было сделано комплексом с рядом сопутствующих ремонтов для близлежащих домов. С этим помог также застройщик. Многоэтажкам заменили подземные коммуникации. Ливневую канализацию здесь усилили, а еще - укрепили лестницу и подпорные стенки, обустроили арку, междворовые дороги и тротуары, отмечают в департаменте капитального строительства горсовета.

Также в ближайшее время на бульваре установят спецподъемники для людей с инвалидностью.

Отдельное внимание было уделено футбольному мемориалу команды "Днепр". Это неоднократно обсуждалось и согласовывалось с сообществом болельщиков. На бульваре также установили новое освещение и полуподземные мусорные контейнеры.