Філатов показав, як виглядає одна з лікарень, які місту вдалося реконструювати

За його словами, ключовий елемент модернізації - нове медичне обладнання операційних. Від операційних столів і наркозних станцій до відеоскопа та ультразвукового скальпеля.

"Дніпро продовжує удосконалювати свій медичний простір. Цей вражаючий ремонт із заміною, зокрема, комунікацій, був зроблений під час повномасштабних воєнних дій. Я хотів би подякувати будівельникам, які виконали все якісно. І звісно - подякувати нашим лікарям. Вони дійсно задоволені, і зараз працюють у зовсім інших умовах", - зазначив Філатов.

Ще одне важливе оновлення - єдина система моніторингу життєвих показників пацієнтів. Крім відеонагляду, ця лікарня одна з небагатьох в Україні застосовує технологію, що стежить за співвідношенням між дихальною та серцево-судинною системами людини.