Филатов показал, как выглядит одна из больниц, которую городу удалось реконструировать

По его словам, ключевой элемент модернизации - новое медицинское оборудование операционных. От операционных столов и наркозных станций до видеоскопа и ультразвукового скальпеля.

"Днепр продолжает совершенствовать свое медицинское пространство. Этот впечатляющий ремонт с заменой, в частности, коммуникаций, был сделан во время полномасштабных военных действий. Я хотел бы поблагодарить строителей, которые выполнили все качественно. И конечно - поблагодарить наших врачей. Они действительно довольны, и сейчас работают в совершенно других условиях", - отметил Филатов.

Еще одно важное обновление - единственная система мониторинга жизненных показателей пациентов. Кроме видеонаблюдения, эта больница одна из немногих в Украине применяет технологию, которая следит за соотношением между дыхательной и сердечно-сосудистой системами человека.