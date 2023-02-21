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Филатов показал, как выглядит одна из больниц, которую городу удалось реконструировать

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

В корпусе одной из многопрофильных больниц Днепра завершили ремонт сразу трех этажей - включая цоколь. Там построили новое пространство для приемного отделения, блоков анестезиологии и интенсивной терапии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

По его словам, ключевой элемент модернизации - новое медицинское оборудование операционных. От операционных столов и наркозных станций до видеоскопа и ультразвукового скальпеля.

"Днепр продолжает совершенствовать свое медицинское пространство. Этот впечатляющий ремонт с заменой, в частности, коммуникаций, был сделан во время полномасштабных военных действий. Я хотел бы поблагодарить строителей, которые выполнили все качественно. И конечно - поблагодарить наших врачей. Они действительно довольны, и сейчас работают в совершенно других условиях", - отметил Филатов.

Еще одно важное обновление - единственная система мониторинга жизненных показателей пациентов. Кроме видеонаблюдения, эта больница одна из немногих в Украине применяет технологию, которая следит за соотношением между дыхательной и сердечно-сосудистой системами человека.

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ДнипроБорис Филатов